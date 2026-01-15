«التنمية الأسرية» تعزّز المهارات الوالدية عبر برامج تدريبية

أبوظبي (الاتحاد)

تنظم مؤسسة التنمية الأسرية سلسلة من البرامج ضمن خدمة تنمية المهارات الوالدية مرحلة الطفولة المبكرة، وذلك لفهم احتياجات وسلوكيات الأطفال، وآلية التعامل في مرحلة الطفولة المبكرة، حيث تركّز البرامج على تعزيز المعرفة لدى الآباء أو القائمين على رعاية الأطفال في الحضانات والمدرسين والأخصائيين الاجتماعيين في المدارس.

وأشارت فاطمة العامري، منسق برامج تثقيف الأسرة إلى أن البرامج التدريبية، تأتي بهدف فهم سلوك الأبناء وفقاً لخصائصهم واحتياجاتهم النمائية النفسية والمعرفية في مرحلة الطفولة المبكرة، وبناء علاقة إيجابية وآمنة مع الأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة، بالإضافة إلى تمكين المشاركين من استخدام أساليب التوجيه والضبط الإيجابي لسلوكيات الأبناء.

وأكدت العامري أهمية تنوع المعرفة وتعزيزها لدى الوالدين، بما يتماشى مع احتياجات الأبناء العاطفية والمعرفية في مرحلة الطفولة المبكرة وتحديدها، ووصف طريقة تفكير ومشاعر الطفل في مرحلة الطفولة المبكرة وآليات التواصل الفاعلة معه.

وأضافت: أن البنية المعرفية تعرف بأنها المعلومات الواضحة، والقدرة على نقل القيم والتوقعات الأسرية المنشودة للطفل من خلال إرشادات توضح وسائل التصرف السليم وشرح الأسباب وتشجيع الطفل على التفكير بشكل مستقل، مما يساعد على تفهم الخطأ والعمل على إصلاحه، كما توفّر البنية المعرفية للأبناء كذلك المعلومات التي يحتاجون إليها لمواجهة التحديات المستقبلية، بالإضافة إلى تعزيز قدرة الأبناء على حل المشكلات اليومية. كما ذكرت فاطمة العامري، أن برامج تنمية المهارات الوالدية في مرحلة الطفولة المبكرة تبدأ من 20 يناير 2026 وتتضمن مجموعة من الورش منها: الدفء والود أساس التربية السوية، أطفالي ومهاراتهم العقلية، التربية وفهم سلوك الأبناء، بناء علاقة قوية مع الأبناء، تعديل سلوكيات الأطفال، وغيرها