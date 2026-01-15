الجمعة 16 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
برعاية الشيخة فاطمة.. انطلاق «منتدى النساء البرلمانيات لبرلمان البحر الأبيض المتوسط» في أبوظبي 27 يناير

16 يناير 2026 01:16

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن المجلس الوطني الاتحادي تنظيم الدورة الثانية من منتدى النساء البرلمانيات لبرلمان البحر الأبيض المتوسط يومي 27 و28 يناير الجاري بمقر المجلس في العاصمة أبوظبي، تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.
يشارك في المنتدى الذى يعقد تحت عنوان: « تمكين المرأة من أجل مجتمعات متماسكة وشاملة: من الخليج إلى البحر الأبيض المتوسط» رؤساء برلمانات ووفود برلمانية ومنظمات مجتمعية إقليمية ودولية من دول مجلس التعاون الخليجي ودول المنطقة الأورو متوسطية.
تترأس المنتدى مريم ماجد بن ثنية، النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، رئيسة الدورة الثانية الحالية للمنتدى، ويتضمن جدول أعماله أربع جلسات عمل رئيسة تُعقد على مدار يومين.
تناقش الجلسة الأولى موضوع «تعزيز تمكين المرأة في المجالين الاقتصادي والسياسي»، تليها الجلسة الثانية التي تناقش موضوع «أهمية دعم المرأة في مجالات التعليم والصحة والاستدامة البيئية». فيما تبحث الجلسة الثالثة موضوع «دور المرأة في مكافحة الإرهاب ومنع ومواجهة التطرف العنيف»، وتُختتم أعمال المنتدى بالجلسة الرابعة التي تناقش موضوع «العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي المرتبط بالإرهاب».
يذكر أنه تم الإعلان عن تأسيس منتدى النساء البرلمانيات في 8 مارس 2021، تزامناً مع اليوم العالمي للمرأة، بدعم ومساهمة فاعلة من المجلس الوطني الاتحادي، ويعقد مرة واحدة سنوياً، بمشاركة البرلمانيات وصناع السياسات لتبادل الرؤى وبحث الحلول المستدامة للتحديات التي تواجه المرأة، ودعم الديمقراطية من خلال ترسيخ حقوق المرأة باعتبارها جزءاً أصيلاً من حقوق الإنسان، وتعزيز التواصل بين البرلمانيين والبرلمانيات من مختلف الدول لإدماج المنظور الجنساني في السياسات العامة.
ويسعى المنتدى إلى تشجيع المشاركة الفاعلة للنساء البرلمانيات في أعمال البرلمان، وضمان تمثيل عادل لهن في جميع مستويات صنع القرار، إلى جانب إعداد دراسات متخصصة ورفع تقارير وتوصيات تسهم في تطوير التشريعات الوطنية والإقليمية المتعلقة بالمرأة.

الشيخة فاطمة
الإمارات
منتدى النساء البرلمانيات
المجلس الوطني الاتحادي
فاطمة بنت مبارك
أم الإمارات
