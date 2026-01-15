«جامعة خليفة» تحتفي بخريجي «القادة الشباب لطاقة المستقبل»

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، أمس، حفل تخريج لـ50 عضواً من برنامجها الرائد «القادة الشباب لطاقة المستقبل» دفعة عام 2025.

وحقق البرنامج تطوراً ملحوظاً منذ تأسيسه في عام 2010، حيث أصبح منصة مرموقة على المستويين المحلي والدولي في مجالَي الاستدامة والطاقة، ويسهم خريجوه، الذين بلغ عددهم 680 عضواً، في مختلف القطاعات الأكاديمية والصناعية وريادة الأعمال والخدمة العامة.

وقال الدكتور وليد العامري، نائب الرئيس الأكاديمي لشؤون وأستاذ مشارك في الهندسة الكيميائية والبترولية في جامعة خليفة، إن تخريج دفعة 2025 من البرنامج يشكّل مناسبة خاصة، حيث تحولت الاستدامة من طموح بعيد المدى إلى مسؤولية عاجلة، وتعتبر الجامعة أن تمكين الشباب يساهم في فهم التحديات العالمية والمشاركة في حلها.