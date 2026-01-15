الجمعة 16 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«جامعة خليفة» تحتفي بخريجي «القادة الشباب لطاقة المستقبل»

«جامعة خليفة» تحتفي بخريجي «القادة الشباب لطاقة المستقبل»
16 يناير 2026 01:15

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
%30 زيادة في زوار القمة العالمية لطاقة المستقبل
ركيزة التنمية

نظمت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، أمس، حفل تخريج لـ50 عضواً من برنامجها الرائد «القادة الشباب لطاقة المستقبل» دفعة عام 2025.
وحقق البرنامج تطوراً ملحوظاً منذ تأسيسه في عام 2010، حيث أصبح منصة مرموقة على المستويين المحلي والدولي في مجالَي الاستدامة والطاقة، ويسهم خريجوه، الذين بلغ عددهم 680 عضواً، في مختلف القطاعات الأكاديمية والصناعية وريادة الأعمال والخدمة العامة.
وقال الدكتور وليد العامري، نائب الرئيس الأكاديمي لشؤون وأستاذ مشارك في الهندسة الكيميائية والبترولية في جامعة خليفة، إن تخريج دفعة 2025 من البرنامج يشكّل مناسبة خاصة، حيث تحولت الاستدامة من طموح بعيد المدى إلى مسؤولية عاجلة، وتعتبر الجامعة أن تمكين الشباب يساهم في فهم التحديات العالمية والمشاركة في حلها.

جامعة خليفة
جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا
القادة الشباب لطاقة المستقبل
طاقة المستقبل
برنامج القادة الشباب لطاقة المستقبل
آخر الأخبار
الإمارات تحيي غداً الذكرى الرابعة لـ«يوم العزم»
علوم الدار
الإمارات تحيي غداً الذكرى الرابعة لـ«يوم العزم»
اليوم 12:28
حمدان بن محمد: في 17 من يناير نستذكر مواقف العزم والتلاحم والتماسك والتعاضد بين أبناء الإمارات
علوم الدار
حمدان بن محمد: في 17 من يناير نستذكر مواقف العزم والتلاحم والتماسك والتعاضد بين أبناء الإمارات
اليوم 12:21
هزاع بن زايد يستقبل وفداً من مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات
علوم الدار
هزاع بن زايد يستقبل وفداً من مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات
اليوم 12:19
شعار وزارة الخارجية
علوم الدار
الإمارات تدين الهجوم الذي استهدف القوات المسلحة في تشاد
اليوم 11:58
إصدار سندات خضراء بقيمة 3.2 مليار درهم لمشروع محطة «الظفرة للطاقة الشمسية»
اقتصاد
إصدار سندات خضراء بقيمة 3.2 مليار درهم لمشروع محطة «الظفرة للطاقة الشمسية»
اليوم 11:32
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©