الجمعة 16 يناير 2026
علوم الدار

وفد المحكمة الاتحادية العليا يبحث في الكويت تعزيز التعاون القضائي

إبراهيم العلي وداود أبوالشوارب وسعود آل علي خلال الزيارة (وام)
16 يناير 2026 01:15

الكويت (وام) 

زار وفد من المحكمة الاتحادية العليا، برئاسة القاضي الدكتور إبراهيم عبيد العلي، دولة الكويت الشقيقة بهدف تعزيز التعاون القضائي وتبادل الخبرات بين البلدين الشقيقين، في إطار برنامج تبادل الزيارات بين المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون الخليجي. 
ضم الوفد القاضي داود إبراهيم محمد أبوالشوارب، وسعود فيصل آل علي، مدير مكتب رئيس المحكمة الاتحادية العليا، وكان في استقبالهم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز بدولة الكويت المستشار الدكتور عادل ماجد بورسلي، وعدد من أعضاء المجلس وكبار القضاة. 
شهد اللقاء بحث العلاقات المتميزة بالمجال القضائي والتشريعي بين البلدين، واستعراض أحدث المستجدات القانونية، إضافة إلى الاطلاع على التجربة الكويتية في تطوير المنظومة القضائية. 
وتضمن برنامج الزيارة زيارة النيابة العامة في الكويت والتقى خلالها الوفد مع المستشار سعد عبد الكريم الصفّران، النائب العام لدولة الكويت، ومعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية والتقى خلالها المستشار هاني محمد الحمدان، مدير المعهد.

التعاون القضائي
الكويت
الإمارات والكويت
الإمارات
المحكمة الاتحادية العليا
