أبرز الأخبار
علوم الدار

سيف بن زايد يشهد ختام بطولة محمد بن زايد للجوجيتسو بمركز التربية الرياضية العسكري

15 يناير 2026 23:58

شهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، حفل ختام بطولة محمد بن زايد آل نهيان التاسعة للجوجيتسو، التي تنظمها وزارة الدفاع في مركز التربية الرياضية العسكري، بمشاركة نخبة من اللاعبين والعسكريين في هذه الرياضة، وذلك بحضور اللواء الركن الشيخ أحمد بن طحنون آل نهيان، نائب رئيس أركان القوات المسلحة.
ولدى وصول راعي الحفل، عُزف السلام الوطني، أعقبه عرض مرئي تناول أبرز أنشطة وبرامج مركز التربية الرياضية العسكري لعام 2025، وما يقدمه من جهود في تعزيز اللياقة والمهارات القتالية والتكتيكية للمنتسبين.
وشهد اليوم الختامي عدداً من النزالات والمنافسات، عقب ذلك جرى تتويج الأبطال الفائزين بحضور سموه، تقديراً لجهودهم وأدائهم المتميز خلال البطولة.
كما تضمن الحفل استعراضاً لمهارات الجوجيتسو والقتال العسكري القريب، باعتبارها إحدى المهارات الأساسية التي يجري تطويرها ضمن برامج التدريب العسكري الحديثة.
واختُتِم الحفل بصور تذكارية مع سمو راعي المناسبة، وسط أجواء تعكس النجاح التنظيمي والمستوى المتقدم الذي وصلت إليه بطولة محمد بن زايد آل نهيان للجوجيتسو في تعزيز رياضة الجوجيتسو، ودورها في تطوير منظومات اللياقة والجاهزية الدفاعية.

المصدر: وام
سيف بن زايد
الإمارات
