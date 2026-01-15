الجمعة 16 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«الإمارات للدواء» تعلن سحباً احترازياً طوعياً لدفعات من حليب نستله

«الإمارات للدواء» تعلن سحباً احترازياً طوعياً لدفعات من حليب نستله
16 يناير 2026 00:03

كشفت مؤسسة الإمارات للدواء عن وجود منتج إضافي "S26 AR" ضمن نطاق السحب الطوعي والاحترازي لمنتجات حليب الأطفال "نستله" والمستخدمة تحت إشراف طبي فقط.
وحفاظاً على الصحة والسلامة أعلنت المؤسسة عن التشغيلات المتأثرة بقرار السحب وهي 5185080661، و5271080661، و5125080661.
ويأتي هذا الإجراء نتيجة احتواء أحد مدخلات الإنتاج على آثار من بكتيريا Bacillus cereus، التي قد تُنتج مادة Cereulide، والتي قد تؤدي إلى اضطرابات صحية، من بينها التسمم الغذائي وبعض الأعراض الهضمية مثل الغثيان والتقيؤ وآلام البطن.
وأكدت المؤسسة أنه، وبالتنسيق مع شركة "نستله"، تم التحفّظ على جميع التشغيلات المعنية المتوفرة في مستودعات الموزعين، مع الاستمرار في استكمال إجراءات سحب أي كميات متبقية من الأسواق، وفقًا للأطر التنظيمية المعتمدة وبالتعاون مع الجهات الرقابية المختصة في الدولة، لضمان إزالة التشغيلات المتأثرة من جميع منافذ البيع، بما في ذلك المتاجر الإلكترونية.
وكانت مؤسسة الإمارات للدواء وشركة "نستله" قد أعلنتا مطلع يناير الحالي عن سحب طوعي واحترازي لعدد محدود من منتجات حليب الأطفال نان كومفورت 1، و نان أوبتيبرو 1، ونان سوبريم برو 1،2،3 واس26 التيما 1،2،3 والفامينو.

المصدر: وام
