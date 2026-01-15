تعاون بين «تريندز» و«محمد بن راشد للإدارة الحكومية»

أبوظبي (الاتحاد)

ناقش مركز تريندز للبحوث والاستشارات، عبر مكتبه في دبي، مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، المؤسسة الأكاديمية والبحثية المتخصّصة في الإدارة الحكومية والسياسات العامة والأولى من نوعها على مستوى الوطن العربي، سُبل التعاون البحثي والأكاديمي والعلمي بين الجانبين، وذلك خلال جلسة نقاشية عُقدت في مقر الكلية بدبي.

واستعرض الجانبان خلال الجلسة، آفاق الشراكة المستقبلية في مجالات النشر العلمي المشترك والتدريب والتطوير المستدام، بما يعزّز الإنتاج المعرفي ويدعم صناعة السياسات المستنيرة في المنطقة والعالم، إلى جانب تطوير برامج بحثية وأكاديمية مشتركة، وتبادل الخبرات العلمية، بما يسهم في إعداد كوادر قيادية شابة قادرة على الريادة والابتكار المستدام.

وتأتي الجلسة في إطار سعي الطرفين إلى تعزيز دور المعرفة الهادفة في تحقيق التنمية المستدامة، بالإضافة إلى توحيد الجهود وتكامل الأدوار في إنتاج بحوث ودراسات علمية رصينة تحلّل وتعالج القضايا الإقليمية والدولية الراهنة؛ مع التركيز على مجالات الحوكمة والقيادة والسياسات العامة، والاستدامة والتحول الرقمي والابتكار والإدارة العامة.

وقال الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، إن «تريندز» وكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية تجمعهما آفاق واسعة من التعاون في مجال إنتاج البحوث التطبيقية التي تلامس واقع التحديات وتقدم حلولاً عملية، وتحويل الأفكار إلى مشاريع واقعية في التدريب واستشراف المستقبل.

وثمّن الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية في دبي، الرسالة البحثية العالمية لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، ورؤيته في دعم مسيرة البحث العلمي على المستويين الإقليمي والدولي.