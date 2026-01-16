السبت 17 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

حمدان بن محمد: في 17 من يناير نستذكر مواقف العزم والتلاحم والتماسك والتعاضد بين أبناء الإمارات

حمدان بن محمد: في 17 من يناير نستذكر مواقف العزم والتلاحم والتماسك والتعاضد بين أبناء الإمارات
16 يناير 2026 12:21

أكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، على أهمية استذكار مواقف العزم والتلاحم والتماسك والتعاضد بين أبناء الإمارات، الذين يقفون باعتزاز خلف علم دولتهم للحفاظ على مكتسبات الوطن ورفعته بين الأمم، داعياً أبناء الإمارات وعائلاتهم لمتابعة القنوات الإعلامية الوطنية، التي ستبث النشيد الوطني في الساعة 11:00 صباح يوم غد السبت.

وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «في السابع عشر من يناير من كل عام نستذكر مواقف العزم والتلاحم والتماسك والتعاضد بين أبناء الإمارات، الذين يقفون باعتزاز خلف علم دولتهم للحفاظ على مكتسبات الوطن ورفعته بين الأمم.. ندعو أبناء الإمارات وعائلاتهم لمتابعة قنواتنا الإعلامية الوطنية، التي ستبث نشيدنا الوطني في الساعة 11:00 صباح يوم غد السبت لنجدد عهدنا وعزمنا على مواصلة مسيرة التقدم والتنمية والارتقاء بمكانة دولتنا الحبيبة».

