شرطة أبوظبي تضبط سائقاً قام ببث مباشر عبر منصات التواصل أثناء القيادة

ضبطت شرطة أبوظبي، بالتعاون مع مركز المتابعة والتحكم، سائقاً متهوراً قام ببث مباشر عبر إحدى منصات التواصل الاجتماعي أثناء قيادته للمركبة، في سلوك يُشكّل خطراً على سلامته وسلامة مستخدمي الطريق.



وجددت دعوتها إلى ضرورة الالتزام بالقيادة الآمنة، مؤكدة أن الطريق ليس مكاناً للاستعراض أو التفاعل مع وسائل التواصل الاجتماعي. وأكدت مديرية المرور والدوريات الأمنية أن هذا التصرف يُعد مخالفة جسيمة للقوانين المرورية، لما ينطوي عليه من تهوّر وتشتيت للانتباه، مشددة على أنها لن تتهاون مع أي سلوك يعرض الأرواح للخطر، داعية السائقين إلى الالتزام بقواعد المرور وعدم الانشغال بوسائل التواصل أثناء القيادة.





