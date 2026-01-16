السبت 17 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

الطقس المتوقع في الإمارات غداً

الطقس المتوقع في الإمارات غداً
16 يناير 2026 17:01

 توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً بوجه عام وتظهر السحب المنخفضة على بعض المناطق الساحلية، ورطباً ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً مثيرة للغبار.

وذكر المركز، في بيانه اليومي بشأن حالة الطقس، أن الرياح ستكون شمالية غربية / 15 إلى 30 تصل إلى 60 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي شديد الاضطراب إلى مضطرب، ويحدث المد الأول عند الساعة 11:31 والمد الثاني عند الساعة 02:24 والجزرالأول عند الساعة 19:30 والجزر الثاني عند الساعة 06:08.
وفي بحر عمان يكون الموج مضطرباً إلى متوسط ويحدث المد الأول عند الساعة 08:04 والمد الثاني عند الساعة 22:08، والجزر الأول عند الساعة 15:01 والجزرالثاني عند الساعة 03:58.

المصدر: وام
الطقس
الإمارات
