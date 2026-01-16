السبت 17 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
علوم الدار

سعود بن صقر يستقبل السفير الصيني

سعود بن صقر يستقبل السفير الصيني
16 يناير 2026 20:00

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، اليوم، في قصره بمدينة صقر بن محمد، سعادة تشانغ ييمينغ، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الدولة، الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة انتهاء مهام عمله.
وأكد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة عمق العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية، والحرص المستمر على تعزيزها وتنميتها بما يخدم تحقيق المصالح المشتركة في مختلف المجالات.
وأثنى صاحب السمو حاكم رأس الخيمة على جهود سعادة السفير في تعزيز علاقات التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهامه المستقبلية.
من جانبه، عبّر سعادة تشانغ ييمينغ عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مشيداً بالشراكة الاستراتيجية المتنامية بين جمهورية الصين الشعبية ودولة الإمارات وبمكانتها الإقليمية والدولية الرائدة، وما حظي به من تعاون ودعم خلال فترة عمله لدى الدولة.

المصدر: وام
الصين
الإمارات
سعود بن صقر القاسمي
