الإمارات تدعم الاستقرار الإقليمي والدولي

أحمد شعبان، أحمد مراد، أحمد عاطف، شعبان بلال (القاهرة)

يعكس «يوم العزم» دور الإمارات البارز في مواجهة التطرف والإرهاب ودورها الرئيسي في دعم الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، حيث أثبتت المواقف الدولية الداعمة للإمارات ثقة المجتمع الدولي في سياساتها، وجسّدت سرعة الاستجابة في التصدي للهجمات الإرهابية في 17 يناير 2022، أن الإمارات ماضية قدماً في دحر التطرف والإرهاب، ودعم قيم التعايش والازدهار من أجل مستقبل مشرق.

وفي «يوم العزم»، جاء الرد الإماراتي على الهجمات الإرهابية قوياً ورادعاً ومتكاملاً، إذ لم يقتصر على الرد العسكري السريع والحاسم فقط، بل شمل أيضاً ردوداً سياسية ودبلوماسية فاعلة، رافقتها مواقف إقليمية ودولية داعمة للدولة، وهو ما تجسّد في صدور قرار عن مجلس الأمن الدولي يساند الإمارات، ويُدين الهجمات، التي سعت إلى نشر الفوضى والاضطرابات في منطقة الشرق الأوسط.



عزم وصلابة

قال الدكتور هيثم عمران، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدولي، إن السابع عشر من يناير يمثل في الوعي الوطني أكثر من مجرد ذكرى لحدث أمني أو اختبار للجاهزية الدفاعية، إذ تتجسّد فيه قيم ومبادئ العزم بكل ما يحمله من دلالات على صلابة الدولة وتماسك المجتمع والتفاف الشعب حول قيادته، وتحوّل هذا اليوم إلى علامة فارقة في الوعي الجمعي الإماراتي، لأنه أكد للعالم أن الإمارات قادرة على تحويل التحديات إلى فرص تعزّز السيادة وترسّخ معادلة الأمن من أجل التنمية.

وذكر أن موجة التضامن الدولي التي تلت اعتداءات السابع عشر من يناير 2022 لم تكن مجرد تعاطف عابر، بل كانت تعبيراً عن مكانة الإمارات باعتبارها شريكاً دولياً لا غنى عنه.



الرد المشروع

بدوره، أوضح مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، الدكتور محمد صادق إسماعيل، أن الرد الإماراتي على الهجمات الإرهابية جاء متسقاً مع الأعراف الإنسانية والمواثيق الدولية، التي تُعطي لكل دولة حق الرد على أي هجوم يستهدف منشآتها، والدفاع عن أراضيها بكل قوة وحزم، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعامل مع التهديدات والاعتداءات، وهو ما طبقته الإمارات على أرض الواقع.



رد حاسم

أشار المحلل السياسي اليمني، رئيس مؤسسة اليوم الثامن للإعلام والدراسات، صالح أبو عوذل، إلى أن الإمارات تُعد لاعباً رئيساً في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وهو ما تجسّد في ردها الحاسم والحازم على الهجمات على أراضيها، مما يؤكد أنها ماضية في دحر التطرف والإرهاب بالتعاون مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية.



رمز للصمود

قال الخبير الأمني اليمني، ياسر أبو عمار، إن يوم العزم يمثل محطة وطنية مهمة تؤكد تماسك المجتمع الإماراتي والتفافه حول قيادته في مواجهة التهديدات الإرهابية، ولم يعُد هذا اليوم مجرد ذكرى، بل تحول إلى رمز للصمود والجاهزية والقدرة على حماية الاستقرار الوطني.

وأضاف أبو عمار، في تصريح لـ«الاتحاد»، إن الإمارات تنتهج استراتيجية شاملة في مكافحة الإرهاب، لا تقتصر على المواجهة الأمنية المباشرة، بل تمتد إلى تفكيك البنى الفكرية للتطرف، وتجفيف منابع تمويله، وملاحقة شبكاته الإقليمية والدولية، لافتاً إلى أن هذا النهج المتكامل هو ما جعل الدولة هدفاً للتنظيمات المتطرفة، وفي الوقت نفسه نموذجاً ناجحاً في مواجهتها.