شرطة دبي تحذّر من تقليد «التحديات القاتلة» المنتشرة عبر «التواصل الاجتماعي»

دبي (الاتحاد)

حذّرت القيادة العامة لشرطة دبي من خطورة تقليد المراهقين لما يُعرف بـ«الترند»، وهي تحديات قاتلة منتشرة على منصات التواصل الاجتماعي، تتضمن سلوكيات وممارسات خطيرة بين الأطفال والمراهقين، تشكّل خطراً مباشراً على حياتهم، ومنها تحدي «كسر الجمجمة»، و«الخنق»، و«كتم النفس»، وغيرها من الممارسات المتهورة والقاتلة.

وأوضحت شرطة دبي، أن هذه التحديات، التي تنتشر على منصات التواصل الاجتماعي، تستهوي فئة الشباب والمراهقين الباحثين عن الترفيه والإثارة، دون إدراك العواقب الجسيمة التي تترتب على المشاركة فيها، فقد أدت بعض هذه التحديات في دول مختلفة إلى إصابات بالغة، وحالات وفاة بين المشاركين.

ودعت شرطة دبي أولياء الأمور، إلى لعب دور محوري في التوعية والرقابة على أبنائهم، مؤكدة أن المسؤولية مشتركة في حماية النشء من التأثير السلبي لبعض المقاطع والمعلومات على شبكة الإنترنت، منوهةً بضرورة توعية أبنائهم بخطورة تقليد ما يُنشر على منصات التواصل من تحديات خطرة، وعدم الانسياق وراء الضغط الجماعي من أصدقائهم أو الرغبة في الظهور.

كما دعت شرطة دبي إلى ضرورة الإبلاغ عن أي ممارسات خطيرة أو خاطئة، عبر الاتصال بمركز الاتصال بـ901، أو الإبلاغ عبر خدمة عين الشرطة على تطبيق شرطة دبي الذكي.