«جامعة أبوظبي» تُدشِّن حجرة بحثية مبتكرة مطبوعة بالخرسانة ثلاثية الأبعاد

أبوظبي (الاتحاد)

افتتحت جامعة أبوظبي حجرة الأبحاث الخرسانية المطبوعة بتقنية ثلاثية الأبعاد والمزوّدة بأنظمة قياس ذكية، في خطوة رائدة تُعد الأولى من نوعها على مستوى الجامعات في دولة الإمارات. وتمثل هذه المنشأة البحثية المتكاملة، منصة استثنائية تهدف إلى تعميق الفهم العلمي لأداء الهياكل الخرسانية المطبوعة بتقنية ثلاثية الأبعاد على المدى الطويل، ودعم تطوير حلول بناء ذكية ومستدامة.

وأقيم حفل الافتتاح في مركز الابتكار بجامعة أبوظبي (ADUi) ومختبر جامعة أبوظبي لأبحاث الطباعة الخرسانية ثلاثية الأبعاد، بحضور مدير الجامعة، وعدد من القيادات الأكاديمية، وأعضاء الهيئة التدريسية، إلى جانب ممثلين عن جهات حكومية وصناعية بارزة.

وتمثّل الحجرة البحثية الخرسانية المطبوعة بتقنية ثلاثية الأبعاد، خلاصة أربعة أعوام من البحث والتجارب المكثّفة في هذا المجال، حيث تولى فريق جامعة أبوظبي تصميم الحجرة وطباعتها وتجميعها وتجهيزها بأجهزة القياس، بقيادة البروفيسور سامر المارتيني، أستاذ في الهندسة المدنية، والدكتورة ريم صابوني، أستاذ مشارك في الهندسة المدنية، كلية الهندسة.

وقال البروفيسور غسان عواد، مدير جامعة أبوظبي: «يعكس هذا الافتتاح التزامنا بالتميز البحثي والابتكار التطبيقي، الذي يحقق أثراً ملموساً في مجال الهندسة المدنية. وتوفر دولة الإمارات بيئة محفزة تمكّن الجامعات من الابتكار والتجريب وتخطي الحدود المألوفة. وتسهم هذه الحجرة البحثية الخرسانية المطبوعة بتقنية ثلاثية الأبعاد في تعزيز دور الجامعة في دعم الأولويات الوطنية المرتبطة بالبنية التحتية المستدامة، والبناء الذكي، والحلول الهندسية المتقدمة». وتضم المنشأة، منظومة متطورة من الحساسات وأنظمة المراقبة الذكية، تتيح متابعة السلوك الإنشائي بشكل مستمر وآني.