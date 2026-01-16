السبت 17 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

محمد بن حمدان بن زايد يشهد فعاليات ملتقى «والنجم» في العين

محمد بن حمدان بن زايد خلال الملتقى وفي الصورة زكي نسيبة وسارة الأميري وعمر الدرعي وكبار الحضور (وام)
17 يناير 2026 01:54

منطقة العين (وام)

شهد معالي الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان، فعاليات النسخة الثانية من ملتقى «والنجم»، الذي نظمته الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة في قلعة الجاهلي في منطقة العين. 
حضر فعاليات الملتقى، معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، ومعالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، وعدد من المسؤولين وأعيان وأهالي منطقة العين. 
ونقل معالي الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان، تحيات سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، للقائمين على هذا الحدث والمشاركين فيه، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في النسخة الثانية من الفعالية. 
وأكّد معاليه، دور الملتقى البارز في تسليط الضوء على القيم المستوحاة من مناسبة الإسراء والمعراج، وفتح آفاق علمية متجددة تتناغم فيها المعاني الإيمانية والمعارف الإنسانية والعلوم الكونية. 
وأشاد معاليه، بالجهود المبذولة لإبراز الإنجازات الإماراتية في مجال استكشاف الفضاء، وتطوير منظومة وطنية متكاملة قادرة على مواكبة تطلعات المستقبل، وتسهم في إعداد ودعم جيل واع قادر على الحفاظ على القيم الأصيلة، وتعزيز التنمية الاجتماعية المستدامة، وترسيخ الهوية الوطنية.

