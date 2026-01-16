السبت 17 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«بيئة» تطلق إطار عمل للتمويل المستدام بالتعاون مع بنك أبوظبي الأول

خلال الإعلان عن إطار العمل الجديد (من المصدر)
17 يناير 2026 01:52

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت مجموعة «بيئة» المتخصّصة في مجالي الاستدامة والابتكار، أول إطار عمل للتمويل المستدام، بالتعاون مع بنك أبوظبي الأول، بهدف تمويل المشاريع المستدامة المؤهلة في مختلف مراحلها التشغيلية ضمن قطاعات الاستدامة والطاقة والتكنولوجيا والرعاية الصحية والتطوير العقاري، وذلك خلال فعاليات القمة العالمية لطاقة المستقبل 2026، ما يعكس استمرار دور «بيئة» الرائد في مجالي الاستدامة والابتكار على مستوى المنطقة.
ويتيح إطار العمل الجديد لـ«بيئة» وشركاتها التابعة، إصدار مجموعة واسعة من أدوات التمويل المستدام، بما يشمل السندات والصكوك والقروض بأنواعها الخضراء والاجتماعية والمستدامة.
ويتماشى الإطار مع مبادئ التمويل المستدام لكل من رابطة سوق القروض وجمعية أسواق رأس المال الدولية، كما تم اعتماده كرأي لطرف ثانٍ من قبل «ديت نورسك فيريتاس» الشركة العالمية المتخصّصة في مجالي خدمات التأمين وإدارة المخاطر.
وسيتم توظيف العائدات لتمويل مجموعة من المشاريع المؤهلة. وتشمل هذه المشاريع مجالات الطاقة النظيفة وإدارة النفايات وإعادة التدوير والمباني الخضراء وحلول الاقتصاد الدائري والتنقل منخفض الانبعاثات الكربونية وغيرها.

مجموعة بيئة
الإمارات
بنك أبوظبي الأول
الاستدامة
طاقة المستقبل
أسبوع أبوظبي للاستدامة
القمة العالمية لطاقة المستقبل
قمة طاقة المستقبل
أبوظبي
