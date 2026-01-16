«الرعاية الأسرية» تشارك في «مهرجان شتاء الظفرة»

أبوظبي (الاتحاد)

تواصل هيئة الرعاية الأسرية جهودها الرامية إلى تعزيز حضورها المجتمعي والتفاعل المباشر مع أفراد المجتمع، بما يرسّخ دورها كشريك أساسي في دعم الاستقرار الأسري والرفاه الاجتماعي، وذلك انطلاقاً من أهداف الهيئة في تقديم خدمات متخصصة ومتكاملة تلبي احتياجات الأسر والأفراد، وتعزيز الوصول إلى المستفيدين في مختلف مناطق إمارة أبوظبي، بما يشمل مدينة أبوظبي ومنطقتي العين والظفرة.

وفي هذا الإطار، شاركت هيئة الرعاية الأسرية في مهرجان شتاء الظفرة 2026، الذي أُقيم خلال الفترة من 5 إلى 11 يناير 2026 في الحديقة العامة بمدينة زايد بمنطقة الظفرة، وذلك ضمن التزامها المستمر بالتعاون الفاعل مع مختلف الشركاء في الفعاليات المجتمعية، وحرصها على تعزيز حضورها المؤسسي في منطقة الظفرة.

وجاءت مشاركة الهيئة من خلال منصة تفاعلية متكاملة استهدفت مختلف فئات المجتمع، حيث قدّمت الهيئة مجموعة من الأنشطة التوعوية والتفاعلية التي تسلط الضوء على خدماتها في مجالات الدعم النفسي والاجتماعي، والحماية، والاستشارات، والرعاية البديلة، والتمكين، بما يسهم في تعزيز الترابط الأسري، ونشر الوعي بأهمية الصحة النفسية، ودعم جودة الحياة للأسر والأفراد.

وأكدت الهيئة أن مشاركتها في المهرجان تعكس التزامها بتبني نهج وقائي وتكاملي، يركّز على الوصول المباشر إلى المجتمع، والاستماع إلى احتياجات الأسر، وتعزيز التواصل مع أفراد المجتمع في بيئات مفتوحة وتفاعلية، بما يدعم تحقيق الاستدامة الاجتماعية ويعزّز تماسك المجتمع.

وتنسجم هذه المشاركة مع الرؤية الاستراتيجية لهيئة الرعاية الأسرية الرامية إلى تعزيز الوقاية، وتقديم الرعاية الاجتماعية الشاملة، وتمكين الأسر من مواجهة التحديات وتحسين جودة حياتها، وتأكيد الشراكات المجتمعية الفعّالة التي تضع الإنسان والأسرة في صميم التنمية، والمساهمة بالتالي في بناء مجتمع متماسك يتمتع فيه جميع أفراد الأسرة بالاستقرار ويشعرون بالاحتضان والدعم والأمل.