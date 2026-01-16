السبت 17 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

عبدالله بن زايد ووزير خارجية الأرجنتين يبحثان هاتفياً العلاقات الثنائية بين البلدين

عبدالله بن زايد ووزير خارجية الأرجنتين يبحثان هاتفياً العلاقات الثنائية بين البلدين
17 يناير 2026 00:10

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي مع معالي بابلو كويرنو، وزير الخارجية والتجارة الدولية والعبادة في جمهورية الأرجنتين، العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية الأرجنتين، وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.
وتناول الجانبان خلال الاتصال أوجه التعاون المشترك في عدد من المجالات المتصلة بالأولويات التنموية للبلدين.
وأشاد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال الاتصال، بتطور العلاقة الثنائية بين البلدين معرباً عن تمنياته لجمهورية الأرجنتين وشعبها دوام التقدم والازدهار.

أخبار ذات صلة
القمة العالمية للحكومات تطلق الدورة التاسعة من جائزة أفضل وزير في العالم
هزاع بن زايد: يوم العزم فرصة نجدد فيها الولاء والوفاء لرئيس الدولة
المصدر: وام
الأرجنتين
الإمارات
عبدالله بن زايد
آخر الأخبار
توقيع الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي ودول «ميركوسور»
الأخبار العالمية
توقيع الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي ودول «ميركوسور»
اليوم 20:51
اختفاء طائرة إندونيسية تقل 11 شخصاً
الأخبار العالمية
اختفاء طائرة إندونيسية تقل 11 شخصاً
اليوم 20:47
«هيرو دبي كلاسيك» تكرِّم الفائزين بتحدي الاستدامة العالمي
الرياضة
«هيرو دبي كلاسيك» تكرِّم الفائزين بتحدي الاستدامة العالمي
اليوم 20:36
إنتر ميلان يعبر أودينيزي ويبتعد بالصدارة الإيطالية
الرياضة
إنتر ميلان يعبر أودينيزي ويبتعد بالصدارة الإيطالية
اليوم 20:31
«عالم القهوة دبي 2026» ينطلق غداً
اقتصاد
«عالم القهوة دبي 2026» ينطلق غداً
اليوم 20:31
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©