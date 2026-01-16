السبت 17 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

أبرز معالم أبوظبي الأيقونية تضيء إحياءً للذكرى الرابعة لـ"يوم العزم"

أبرز معالم أبوظبي الأيقونية تضيء إحياءً للذكرى الرابعة لـ"يوم العزم"
17 يناير 2026 00:58

أُضيئت أبرز معالم أبوظبي الأيقونية إحياءً للذكرى الرابعة لـ"يوم العزم"، وهو يوم تؤكد فيه دولة الإمارات موقفها الثابت في حماية سيادتها الوطنية، ويعكس مشاعر الوحدة والولاء والصمود بين أبناء الإمارات، وقيم العزم والنخوة الإماراتية الراسخة .

 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
يوم العزم
الإمارات
