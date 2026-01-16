أبرز معالم أبوظبي الأيقونية تضيء إحياءً للذكرى الرابعة لـ"يوم العزم"

أُضيئت أبرز معالم أبوظبي الأيقونية إحياءً للذكرى الرابعة لـ"يوم العزم"، وهو يوم تؤكد فيه دولة الإمارات موقفها الثابت في حماية سيادتها الوطنية، ويعكس مشاعر الوحدة والولاء والصمود بين أبناء الإمارات، وقيم العزم والنخوة الإماراتية الراسخة .

