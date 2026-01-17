أنور قرقاش: 17 من يناير سيظل محطةً من محطات العزم والهِمّة في مسيرة الوطن

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن السابع عشر من يناير سيظل محطةً من محطات العزم والهِمّة في مسيرة الوطن.
وقال معاليه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «السابع عشر من يناير سيظل محطةً من محطات العزم والهِمّة في مسيرة الوطن، أرادوه يوماً مظلماً لدولة الإمارات، فإذا به شاهدٌ على حزم القيادة، وصلابة الدولة، وتماسك المجتمع. خرج الوطن أقوى، وأكثر منعةً وعزّة.
جميعنا، بلا استثناء… حزبنا الإمارات».
