مباشر.. تغطية خاصة ليوم العزم 2026

تحيي دولة الإمارات، اليوم، الذكرى الرابعة ليوم 17 يناير «يوم العزم» الذي يرسّخ قيم النخوة الإماراتية والتلاحم بين القيادة والشعب، والاعتزاز بقوة الدولة وجاهزيتها للتصدي لمختلف التحديات كجزء أساسي من التخطيط للمستقبل.

وترمز المناسبة إلى توحد دولة الإمارات قيادة وشعباً أمام أي تهديد يطال أمنها، وذلك بهمة أبنائها الذين يمثلون صمام الأمان لردع كل غاشم معتدٍ، متسلحين بقدرات دفاعية متطورة وعالية، وعلاقات معزّزة بتحالفات يمكن الوثوق بهم في الأزمات.