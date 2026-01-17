رئيس الدولة: الإمارات قوية بشعبها وحكمتها ومبادئها

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أن الإمارات قوية بشعبها وحكمتها ومبادئها، منيعة بتلاحمها الوطني.



وقال سموّه، عبر حسابه على منصة «إكس»: «يُذكِّرنا يوم العزم، السابع عشر من يناير من كل عام أن الإمارات قوية بشعبها وحكمتها ومبادئها، منيعة بتلاحمها الوطني، رائدة بقدرتها على تحويل التحديات إلى فرص، وسيظل مسارها دائماً طريق البناء والخير الذي تمضي فيه بثبات وثقة من أجل ازدهار شعبها والاستقرار والسلام والتنمية في المنطقة والعالم».

