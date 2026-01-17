الأحد 18 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

محمد بن راشد: في يوم العزم يتجدد عهدنا ووعدنا بحماية أوطاننا

محمد بن راشد: في يوم العزم يتجدد عهدنا ووعدنا بحماية أوطاننا
17 يناير 2026 15:56

 أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه الله» أنه في يوم العزم يتجدد عهدنا ووعدنا بحماية أوطاننا، ويتجدد تماسك شعبنا وتوحده وتلاحمه، ويتجدد يقيننا بمتانة وقوة ورسوخ مسارنا التنموي.


وقال سموه عبر حسابه على منصة "إكس": "في يوم العزم السابع عشر من يناير في كل عام .. يتجدد عهدنا ووعدنا بحماية أوطاننا .. ويتجدد تماسك شعبنا وتوحده وتلاحمه .. ويتجدد يقيننا بمتانة وقوة ورسوخ مسارنا التنموي .. ويتجدد إصرارنا على تحقيق طموحات شعبنا وازدهار بلادنا واستقرار منطقتنا والعالم".

 

أخبار ذات صلة
«يوم العزم» يرسخ قيم النخوة الإماراتية والتلاحم بين القيادة والشعب
مواطنون: دولتنا واحة الأمان والاستقرار

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
محمد بن راشد
يوم العزم
آخر الأخبار
أرشيفية
علوم الدار
"طرق دبي" تتسلم 250 حافلة جديدة بينها 40 كهربائية
اليوم 12:30
«جودو الإمارات» يتصدر «دولية العين» بـ 36 ميدالية
الرياضة
«جودو الإمارات» يتصدر «دولية العين» بـ 36 ميدالية
اليوم 12:30
تطبيقات رئيسية للشبكات الاجتماعية على هاتف ذكي
الذكاء الاصطناعي
تراجع تنزيل التطبيقات في العالم خلال العام الماضي
اليوم 12:16
باوليني تتقدم بسلاسة في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس
الرياضة
باوليني تتقدم بسلاسة في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس
اليوم 12:15
الأولمبياد الخاص ينظِّم مسابقة كرة القدم الموحدة بالتعاون مع جامعة أبوظبي
الرياضة
الأولمبياد الخاص ينظِّم مسابقة كرة القدم الموحدة بالتعاون مع جامعة أبوظبي
اليوم 12:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©