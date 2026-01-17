الأحد 18 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

هزاع بن زايد: يوم العزم فرصة نجدد فيها الولاء والوفاء لرئيس الدولة

17 يناير 2026 19:14

أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، أن يوم العزم فرصة نجدد فيها الولاء والوفاء لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.
وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: « يوم العزم فرصة نجدد فيها الولاء والوفاء لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" الذي تذكرنا قيادته الحكيمة دوما بمعنى التلاحم الوطني والوقوف صفاً واحداً في وجه التحديات فالإمارات تنهض على قيم التماسك والتعاضد وتواصل مسيرتها بثبات مستمد من عزيمة شعبها وإرادته».

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
