علوم الدار

«ملامسة قلب أم».. احتفاء بأسر الخريجين والخريجات في شرطة دبي

خلال الاحتفال بأُسر خريجي أكاديمية شرطة دبي (من المصدر)
18 يناير 2026 03:07

 دبي (الاتحاد)

تماشياً مع إعلان عام 2026 عاماً للأسرة في دولة الإمارات، وفي إطار حرصها على ترسيخ القيم المجتمعية وتعزيز الروابط الأسرية، نظّمت أكاديمية شرطة دبي مبادرة «ملامسة قلب أم»، احتفاءً بأُسر خريجي وخريجات العام الدراسي 2025-2026، والمقرر عقد حفل تخرجهم يوم الخميس القادم في ميدان الأكاديمية.
وأكد العميد الدكتور سلطان الجمال، مدير أكاديمية شرطة دبي أن مبادرة «ملامسة قلب أم»، تجسّد التزام الأكاديمية العميق بقيم الوفاء والعرفان، وتعبّر عن إيمانها الراسخ بأهمية الدور الأسري في بناء شخصية الطالب، ودعم مسيرته نحو التميز والانضباط.
وأضاف: «إن صناعة رجل الأمن لا تبدأ من الميدان، بل تنطلق من الأسرة، ومن البيوت التي احتضنت البدايات، وتحديداً من الأمهات، من الأيادي التي سهرت وربّت، وغرست القيم والمبادئ، وبنت شخصيات واعية تحمل الانتماء للوطن والمجتمع». 

لحظات مؤثرة

وشهدت المبادرة، لحظات مؤثرة حملت في طياتها معاني العرفان والامتنان، حيث قام الخريجون والخريجات بتقديم دعوات التخرّج إلى أمهاتهم بأنفسهم، في مشهد استثنائي يعكس عمق التقدير للدور الذي لعبته الأم في مسيرتهم التعليمية، ورسالة صدق تعبّر عن الامتنان للأم التي تمثّل الحاضن الأول، والموجّه الرئيسي، والسند الدائم الذي لا يتوانى لحظة عن تقديم الدعم والتشجيع، وغرس القيم الأصيلة في نفوس أبنائهن وبناتهن.

