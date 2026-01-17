الأحد 18 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

اختتام منافسات مزاينة وتغليف التمور في مهرجان الظفرة

المنافسات تشجع المزارعين على تطوير أساليب الإنتاج والتغليف (من المصدر)
18 يناير 2026 03:07

أبوظبي (الاتحاد) 

اختُتمت منافسات مزاينة وتغليف التمور، التي أُقيمت ضمن فعاليات المحطة الختامية لمهرجان الظفرة في دورته الـ 19 بمدينة زايد في منطقة الظفرة، بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث، وسط أجواء تنافسية قوية ومشاركة متميزة من مزارعي ومنتجي التمور من مختلف مناطق الدولة، عكست المكانة المتنامية لهذه المسابقة ضمن أجندة المهرجان التراثية. 
وشهدت المنافسات، إقبالاً واسعاً من المشاركين الذين حرصوا على تقديم نماذج عالية الجودة من التمور المحلية، سواء في فئات المزاينة أو في مسابقة تغليف التمور، في إطار سعيهم إلى إبراز جودة المنتج الإماراتي والارتقاء بأساليب عرضه وتقديمه وفق أعلى المعايير. 
وفي مسابقة تغليف التمور، أعلنت اللجنة المنظمة النتائج النهائية، حيث فاز محمد قماد راشد المنصوري بالمركز الأول، ومباركة سالم جابر المنصوري في المركز الثاني، فيما نالت بخيتة أحمد حمد المنصوري المركز الثالث. كما حلّ سيف علي صابر المزروعي رابعاً، ومباركة أحمد حمد المنصوري خامسةً، ومحمد جمعة سالم المزروعي سادساً، وخميس عيسى فارس سعيد المزروعي سابعاً، وراشد حمد مصبح فارس الشامسي ثامناً، ومحمد خلفان محمد سويح تاسعاً، ولطيفة سهيل نعيف العامري في المركز العاشر.

اشتراطات ومعايير

أخبار ذات صلة
«مخيَّم المربعانية».. تجربةٌ معرفية لتعزيز التراث
«الرعاية الأسرية» تشارك في «مهرجان شتاء الظفرة»

حرص المشاركون في المسابقة على الالتزام بالاشتراطات التي حددتها اللجنة والمنظمة، كما تضمنت المشاركات مجموعة من المعايير، منها جودة التمر، ونظافة المنتج، وتناسق العبوة، والابتكار في التصميم، ومدى ملاءمة التغليف للمعايير الصحية والتسويقية، بما يعزّز قدرة التمور الإماراتية على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية. 
وتُعد مزاينة وتغليف التمور من أبرز مسابقات مهرجان الظفرة، لما تحمله من أبعاد تراثية واقتصادية، تعكس مكانة النخلة في الثقافة الإماراتية ودورها التاريخي كمصدر للغذاء والاستدامة. كما تسهم هذه المنافسات في تشجيع المزارعين على تطوير أساليب الإنتاج والتغليف، والاهتمام بالقيمة المضافة للمنتج الزراعي المحلي. 
ويأتي تنظيم هذه المسابقات، ضمن أهداف مهرجان الظفرة الرامية إلى الحفاظ على الموروث الزراعي الإماراتي، ودعم المزارعين، وتعزيز ثقافة الابتكار والجودة، بما يواكب تطلعات التنمية المستدامة، ويُبرز التمور الإماراتية كمنتج وطني يتمتع بسمعة رفيعة وجودة عالية.

هيئة أبوظبي للتراث
التمور
الظفرة
مهرجان الظفرة
تغليف التمور
آخر الأخبار
أرشيفية
علوم الدار
"طرق دبي" تتسلم 250 حافلة جديدة بينها 40 كهربائية
اليوم 12:30
«جودو الإمارات» يتصدر «دولية العين» بـ 36 ميدالية
الرياضة
«جودو الإمارات» يتصدر «دولية العين» بـ 36 ميدالية
اليوم 12:30
تطبيقات رئيسية للشبكات الاجتماعية على هاتف ذكي
الذكاء الاصطناعي
تراجع تنزيل التطبيقات في العالم خلال العام الماضي
اليوم 12:16
باوليني تتقدم بسلاسة في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس
الرياضة
باوليني تتقدم بسلاسة في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس
اليوم 12:15
الأولمبياد الخاص ينظِّم مسابقة كرة القدم الموحدة بالتعاون مع جامعة أبوظبي
الرياضة
الأولمبياد الخاص ينظِّم مسابقة كرة القدم الموحدة بالتعاون مع جامعة أبوظبي
اليوم 12:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©