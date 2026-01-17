علي المرزوقي من جامعة الإمارات زميلاً لـ «الوطنية للمخترعين الأميركية»

العين (وام)



اختارت الأكاديمية الوطنية للمخترعين (National Academy of Inventors - NAI)، الدكتور علي المرزوقي من جامعة الإمارات العربية المتحدة، لزمالتها ضمن دفعة 2025، في قائمة من 185 مخترعاً، 16 منهم يمثلون نخبة من الجامعات والمؤسسات البحثية والهيئات الحكومية حول العالم، و169 من الولايات المتحدة. وزمالة الأكاديمية الوطنية للمخترعين، أعلى تكريم مهني يُمنح للمخترعين.

وقال الدكتور المرزوقي إن «الحصول على زمالة الأكاديمية الوطنية للمخترعين يُمثّل تقديراً دولياً للجهود البحثية والابتكارية التي تحتضنها جامعة الإمارات العربية المتحدة، ويشرّفني أن أكون أول باحث من دولة الإمارات العربية المتحدة ينال هذا التكريم المرموق، وأتطلّع إلى مواصلة الإسهام في تطوير حلول علمية مبتكرة تخدم المجتمع».



