علوم الدار

محمد المريّ: لحظة وعي وطني

محمد المريّ: لحظة وعي وطني
18 يناير 2026 03:06

دبي (الاتحاد) 

قال الفريق محمد أحمد المريّ، المدير العام للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي: «في الذكرى الرابعة ليوم العزم، تستحضر دولة الإمارات العربية المتحدة محطة وطنية مفصلية جسّدت أسمى معاني النخوة الإماراتية، ووحّدت القيادة والشعب في موقف تاريخي عبّر عن الجاهزية الكاملة للدفاع عن أمن الوطن واستقراره. يوم العزم كان لحظة وعي وطني أكدت أن تلاحم الإماراتيين هو الركيزة الأقوى في مواجهة أي تهديد، وأن التفاني والتضحية متجذّران في وجدان هذا الوطن، بقيادة رشيدة جعلت حماية الإنسان وصون المكتسبات أولوية دائمة». 
وأضاف: «يأتي بثّ النشيد الوطني عبر القنوات الإعلامية الوطنية في هذه المناسبة اليوم ليجسّد هذا التلاحم، ويُجدّد العهد والولاء، ويؤكد أن وحدة الصف والهوية الوطنية كانت وستبقى الدرع الحصين أمام أي تهديد يمسّ أمن الدولة».

