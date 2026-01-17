أحمد الصايغ: التلاحم بين القيادة والشعب

دبي (الاتحاد)



قال معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع: «في يوم العزم، نُحيي ونتذكر معنى العزة الإماراتية المبنية على التلاحم بين القيادة والشعب والاعتزاز بقوة دولة الإمارات وجاهزيتها للتصدي لمختلف التحديات».

وأضاف: «إننا في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، نؤمن بأن الصحة الشاملة لا تكتمل إلا عندما تكون الخدمات، والفرص، والأنظمة مصممة للجميع دون استثناء».

وتابع: «نعمل يومياً على ترسيخ بيئة صحية دامجة، تُمكّن ولا تُقيّد، وتفتح آفاق الطموح بدلاً من أن تضع له حدوداً. وفي يوم العزم، نُجدّد التزامنا بأن تبقى كرامة الإنسان، وجودة حياته، وقدرته على المشاركة الكاملة، في صميم كل سياسة، وكل قرار، وكل مبادرة. وأن تبقى دولة الإمارات عزيزة وقوية ومستعدة».