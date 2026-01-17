الأحد 18 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

محمد الفلاحي: رسالة وعي وطنية تعزّز ثقافة الجاهزية

محمد الفلاحي: رسالة وعي وطنية تعزّز ثقافة الجاهزية
18 يناير 2026 03:06

أبوظبي (الاتحاد) 

أكد الدكتور محمد عتيق الفلاحي، المدير العام لمؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، أن ذكرى «يوم العزم» مناسبة مهمة تعكس قوة النسيج المجتمعي في دولة الإمارات، وتجسّد عمق التلاحم بين القيادة الرشيدة وشعب الإمارات، بما يعزّز الثقة بمؤسسات الدولة، ودورها المحوري في حماية الأمن والاستقرار.
وشدّد الفلاحي على أن هذا اليوم يُجسِّد رسالة وعي وطنية عميقة، ترسّخ ثقافة الجاهزية والاستعداد، وتؤكد المسؤولية الجماعية لحماية وصون مكتسبات الدولة واستقرارها، مشيراً إلى أن ما شهدته الدولة في السابع عشر من يناير 2022 أبرز مستوى الجاهزية العالية لمؤسساتها الوطنية، وسرعة التنسيق والتكامل بينها، وكفاءة منظوماتها الأمنية، في مشهد يعكس نجاح الرؤية الاستراتيجية والاستثمار المستدام في قدرات الدولة الدفاعية والتقنية.

يوم العزم
القوات المسلحة
القوات المسلحة الإماراتية
الإمارات
محمد عتيق الفلاحي
مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية
