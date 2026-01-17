الأحد 18 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

يونس الخوري: منارة للأمن والازدهار

يونس الخوري: منارة للأمن والازدهار
18 يناير 2026 03:06

أبوظبي (الاتحاد) 

قال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية: «تمثل الذكرى السنوية الرابعة لـ(يوم العزم) في السابع عشر من يناير، محطة وطنية لتجديد الالتزام برؤية دولة الإمارات الطموحة في تعزيز الاستقرار الوطني، ومواصلة الارتقاء بجاهزية المؤسسات لدعم مسيرة التقدم والازدهار. وتتجلى في هذه الذكرى الأهمية الاستراتيجية في التخطيط والاستعداد الدائم كنهج راسخ في عمل مؤسسات الدولة، مما يرسخ ثقافة الاستباقية في تطوير القدرات، وهو ما يعزز مكانة الدولة نموذجاً عالمياً في التعامل مع المتغيرات بكفاءة عالية». 
وأضاف: «إن هذه المناسبة هي فرصة لتأكيد التزام الجهات الحكومية بمواصلة العمل وفق أفضل المعايير لتحقيق جودة الحياة للمواطنين والمقيمين، وصون المكتسبات الوطنية، وتأكيداً على الدور الريادي لدولة الإمارات كمنارة للأمن والازدهار والتعاون البناء في المنطقة».

أخبار ذات صلة
"يوم التجارة والاستثمار الإماراتي الكاميروني" يستكشف فرص بناء شراكات جديدة
دعم إماراتي متواصل لتلبية احتياجات أهالي غزة
القوات المسلحة
القوات المسلحة الإماراتية
الإمارات
التنمية المستدامة
يونس الخوري
وزارة المالية
آخر الأخبار
ثاني بن أحمد الزيودي
اقتصاد
"يوم التجارة والاستثمار الإماراتي الكاميروني" يستكشف فرص بناء شراكات جديدة
اليوم 12:36
أرشيفية
علوم الدار
"طرق دبي" تتسلم 250 حافلة جديدة بينها 40 كهربائية
اليوم 12:30
«جودو الإمارات» يتصدر «دولية العين» بـ 36 ميدالية
الرياضة
«جودو الإمارات» يتصدر «دولية العين» بـ 36 ميدالية
اليوم 12:30
تطبيقات رئيسية للشبكات الاجتماعية على هاتف ذكي
الذكاء الاصطناعي
تراجع تنزيل التطبيقات في العالم خلال العام الماضي
اليوم 12:16
باوليني تتقدم بسلاسة في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس
الرياضة
باوليني تتقدم بسلاسة في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس
اليوم 12:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©