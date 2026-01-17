عبدالله بن طوق: اعتزاز بقوتنا وجاهزيتنا

الأحد 18 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
18 يناير 2026 03:06

أبوظبي (الاتحاد) 

أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، أن الاحتفاء بالذكرى الرابعة لـ«يوم العزم» في السابع عشر من يناير يُجسّد مشاعر الوحدة والولاء والتضامن والصمود التي تُميز مجتمع دولة الإمارات، ويَعكس القيم الوطنية الراسخة التي يتحلى بها المواطنون والمقيمون على حد سواء. وأوضح معاليه أن هذه المناسبة الوطنية تؤكد تلاحم القيادة والشعب، وترسخ قيم النخوة الإماراتية والاعتزاز بقوة الدولة وجاهزيتها، بما يُعزز قدرة المجتمع على مواجهة مختلف التحديات، ويجعل من الاستعداد للمستقبل جزءاً أصيلاً من نهج الدولة في التخطيط والتنمية، بما يشمل الجاهزية الاقتصادية واستدامة النمو وحماية مسارات التنمية الوطنية.
وأضاف: «إن قيادة الإمارات، ومعها شعبها، تقف صفاً واحداً في مواجهة أي تحديات تهدد أمن الوطن، معتمدة على مؤسسات وطنية جاهزة لمواجهة مختلف المواقف».

يوم العزم
القوات المسلحة
وزارة الاقتصاد والسياحة
القوات المسلحة الإماراتية
عبدالله بن طوق
الإمارات
