محمد الحسيني: تماسك مجتمعي وثقة بالغد

أبوظبي (الاتحاد)



قال معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية: «يُجسّد يوم العزم، في السابع عشر من يناير من كل عام، موقف دولة الإمارات الثابت والقائم على تعزيز سيادتها الوطنية، وترسيخ استقرارها، وتأكيد تلاحم قيادتها الرشيدة مع شعبها وكافة مؤسساتها الوطنية في صون المنجزات والحفاظ على المكتسبات. وفي الذكرى السنوية الرابعة ليوم العزم، نستحضر بكل فخر مشاعر الوحدة والولاء والتضامن التي تعكس القيم الوطنية الراسخة لمجتمع دولة الإمارات، مواطنين ومقيمين، ونؤكد أن قوة الأوطان تُقاس بقدرتها الفائقة على تحويل الرؤى المستقبلية إلى فرص لتعزيز التماسك المجتمعي والثقة بالغد».

وأضاف: «لقد أثبتت دولة الإمارات، قيادةً وشعباً، كفاءتها الدائمة في استشراف المستقبل، مستندةً إلى قدرات بشرية متطورة، ومؤسسات وطنية رائدة، وشراكات استراتيجية موثوقة، تسهم في ترسيخ دعائم الازدهار والاستقرار في المنطقة».