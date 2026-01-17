الأحد 18 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

محمد الحسيني: تماسك مجتمعي وثقة بالغد

محمد الحسيني: تماسك مجتمعي وثقة بالغد
18 يناير 2026 03:06

أبوظبي (الاتحاد) 

قال معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية: «يُجسّد يوم العزم، في السابع عشر من يناير من كل عام، موقف دولة الإمارات الثابت والقائم على تعزيز سيادتها الوطنية، وترسيخ استقرارها، وتأكيد تلاحم قيادتها الرشيدة مع شعبها وكافة مؤسساتها الوطنية في صون المنجزات والحفاظ على المكتسبات. وفي الذكرى السنوية الرابعة ليوم العزم، نستحضر بكل فخر مشاعر الوحدة والولاء والتضامن التي تعكس القيم الوطنية الراسخة لمجتمع دولة الإمارات، مواطنين ومقيمين، ونؤكد أن قوة الأوطان تُقاس بقدرتها الفائقة على تحويل الرؤى المستقبلية إلى فرص لتعزيز التماسك المجتمعي والثقة بالغد». 
وأضاف: «لقد أثبتت دولة الإمارات، قيادةً وشعباً، كفاءتها الدائمة في استشراف المستقبل، مستندةً إلى قدرات بشرية متطورة، ومؤسسات وطنية رائدة، وشراكات استراتيجية موثوقة، تسهم في ترسيخ دعائم الازدهار والاستقرار في المنطقة».

أخبار ذات صلة
"يوم التجارة والاستثمار الإماراتي الكاميروني" يستكشف فرص بناء شراكات جديدة
دعم إماراتي متواصل لتلبية احتياجات أهالي غزة
محمد الحسيني
الإمارات
القوات المسلحة
القوات المسلحة الإماراتية
آخر الأخبار
ثاني بن أحمد الزيودي
اقتصاد
"يوم التجارة والاستثمار الإماراتي الكاميروني" يستكشف فرص بناء شراكات جديدة
اليوم 12:36
أرشيفية
علوم الدار
"طرق دبي" تتسلم 250 حافلة جديدة بينها 40 كهربائية
اليوم 12:30
«جودو الإمارات» يتصدر «دولية العين» بـ 36 ميدالية
الرياضة
«جودو الإمارات» يتصدر «دولية العين» بـ 36 ميدالية
اليوم 12:30
تطبيقات رئيسية للشبكات الاجتماعية على هاتف ذكي
الذكاء الاصطناعي
تراجع تنزيل التطبيقات في العالم خلال العام الماضي
اليوم 12:16
باوليني تتقدم بسلاسة في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس
الرياضة
باوليني تتقدم بسلاسة في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس
اليوم 12:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©