ثاني الزيودي: حماية الوطن مسؤولية مشتركة

أبوظبي (الاتحاد)



أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، أن «يوم العزم يُجسِّد محطة وطنية راسخة في وجدان أبناء دولة الإمارات والمقيمين على أرضها. يوم تتجلّى فيه قيم التلاحم والوحدة والالتفاف الصادق حول قيادتنا الرشيدة وقواتنا المسلحة الباسلة، التي تُثبت دائماً جاهزيتها وكفاءتها العالية في التصدي للهجمات الإرهابية، وكل ما من شأنه المساس بأمن الوطن واستقراره».

وقال: «في الذكرى الرابعة ليوم العزم، الذي يوافق 17 يناير من كل عام، حينما التفّ شعب دولة الإمارات حول قيادتنا الرشيدة وجيشنا الباسل للتصدي للهجمات الإرهابية التي استهدفت الدولة في مثل هذا اليوم من عام 2022، نستحضر مواقف البطولة والإقدام التي جسّدها أبناء الوطن، والتضحيات الخالدة التي سطّرها رجال القوات المسلحة وأبناء الوطن في ميادين الشرف».