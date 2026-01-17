عبدالرحمن العويس: تجسيد للتماسك والتضامن

أبوظبي (الاتحاد)



أكد معالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير شؤون المجلس الوطني الاتحادي، أن يوم العزم «هو تجسيد للتماسك والتضامن والوقوف خلف قيادتنا الرشيدة وجيشنا الوطني».

وقال: «يمثّل يوم السابع عشر من يناير من كل عام ذكرى سنوية غالية على قلوب أبناء وطننا الغالي، فهو (يوم العزم)، الذي تتجسّد فيه معاني التماسك والتضامن والوقوف خلف قيادتنا الرشيدة وجيشنا الوطني، ويؤكد نهج دولتنا القائم على حماية السيادة الوطنية، والدفاع عن مكتسبات الوطن وأمنه، وتحويل التحديات التي تواجهه إلى فرص لتعزيز التماسك بين أبنائه والتلاحم بين الشعب والقيادة».

وأكد معاليه العزم على مواصلة مسيرة الاتحاد بكل ثقة وإيمان ومسؤولية، وبعزم لا يلين، متضامنين متماسكين، وأن نعمل للمضي قدماً في ظل حاضر مزدهر ونحو مستقبل مشرق.