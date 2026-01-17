علي بن سباع المري: معاني العزم والتلاحم

دبي (الاتحاد)



قال الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، إن السابع عشر من يناير مناسبة وطنية نستحضر فيها معاني العزم والتلاحم التي جسدت عبر السنوات وحدة القيادة الرشيدة مع شعب الإمارات، مؤكداً أن هذه الذكرى تعكس ما يتمتع به أبناء الوطن من إرادة صلبة ونخوة راسخة في حماية المكتسبات وصون مسيرة التنمية، وترسخ في الوقت ذاته نموذجاً إماراتياً فريداً في الجاهزية والاستعداد لمواجهة مختلف التحديات ضمن رؤية استراتيجية تستشرف المستقبل بثقة وثبات.

وأضاف: «إن يوم العزم يعبر عن القوة الحقيقية لتكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة وأفراد المجتمع».