محمد بن طحنون: يوم العزم مصدر إلهام لأبناء الوطن

أبوظبي (الاتحاد)



أكد اللواء محمد بن طحنون آل نهيان، مدير عام شرطة أبوظبي، أن يوم العزم مناسبة وطنية تشكل مصدر إلهام لأبناء الوطن لمضاعفة الجهود، وترسيخ مفاهيم الولاء والانتماء، وتعزيز روح المسؤولية الوطنية في حماية المكتسبات، وصون المنجزات.

وأشار إلى أن ما حققته دولة الإمارات العربية المتحدة من أمن واستقرار وإنجازات رائدة على مختلف الصُعد، هو ثمرة رؤية قيادتنا الرشيدة، التي جعلت من العزم والإصرار أساساً لتحقيق الريادة والتميز.

وأكد مواصلة العمل بروح الفريق الواحد، والالتزام بالقيم الوطنية، والإسهام الفاعل في تعزيز أمن المجتمع، واستدامة نهضة الوطن.