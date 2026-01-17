الأحد 18 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

أحمد بالهول: حماية منجزات الوطن

أحمد بالهول: حماية منجزات الوطن
18 يناير 2026 03:06

أبوظبي (الاتحاد) 

قال معالي الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، إن «يوم العزم» يمثل مناسبة وطنية راسخة، نجدد فيها العهد والوفاء لدولة الإمارات وقيادتنا الرشيدة، ونستحضر من خلالها معاني الانتماء الصادق والمسؤولية المشتركة تجاه الوطن وحاضره ومستقبله، في مشهد يعكس قوة التلاحم المجتمعي، والتفاف أبناء الإمارات حول نهجها وقيمها الأصيلة.
وأضاف معاليه أن هذا الحدث الوطني يمثل فرصة لتجديد الالتزام بالقيم التي أرست دعائم الدولة، وفي مقدمتها التعاون والعمل المشترك، وتعزيز الجاهزية لمواجهة التحديات، وترسيخ الثقة بالمستقبل، انطلاقاً من إيمان راسخ بأن قوة الإمارات تنبع من تماسك مجتمعها ووحدة صفه.

