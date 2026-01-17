الأحد 18 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

خليفة بن محمد: محطة وطنية لترسيخ العزم

خليفة بن محمد: محطة وطنية لترسيخ العزم
18 يناير 2026 03:06

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة جمعية «واجب» التطوعية، أن إحياء دولة الإمارات الذكرى الرابعة لـ«يوم العزم»، يعكس قيم النخوة الإماراتية المتجذِّرة في المجتمع، ويجسّد التلاحم الوثيق بين القيادة الرشيدة والشعب، مشيراً إلى أن العزم في التجربة الإماراتية لا يقتصر على الجاهزية الأمنية، بل يمتد أيضاً ليشمل ميادين العمل التطوعي والإنساني.
وقال: «إن السابع عشر من يناير من كل عام سيظل محطة من محطات العزم والهمّة في مسيرة الوطن، خرجت منها الإمارات أكثر قوةً وتماسكاً، بفضل وعي أبنائها والتفافهم حول قيادتهم».

