صقر غباش: جاهزية للتصدي لمختلف التحديات

أبوظبي (الاتحاد)



أكد معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن ذكرى الـ17 من يناير تجسد أسمى معاني العزم والهمة الصادقة لقيادة وشعب الاتحاد، وتعكس صلابة التلاحم بين القيادة والشعب وقوة الترابط، وما يتحلى به أبناء الإمارات من ولاء وانتماء راسخين للوطن وقيادته، وجاهزية للتصدي لمختلف التحديات في عزم وهمة؛ صوناً لكرامة الوطن ودفاعاً عنه.

وقال إن هذا اليوم يمثل محطة ملهمة في مسيرة دولة الإمارات بما يحمله من قيم التفاني والتضحية والبذل لترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للعطاء الإنساني، ونشر قيم التسامح والسلام.