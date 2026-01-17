300 متخصص يشاركون في مؤتمر «الطب النووي» بأبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)



انطلقت، أمس السبت، في أبوظبي فعاليات مؤتمر «التطورات في الطب النووي: التصوير والعلاج الدقيق 2026»، الذي ينظمه معهد برجيل للأورام، بمشاركة واسعة من نخبة الأطباء والاستشاريين والخبراء في مجالات الأورام والطب النووي من داخل دولة الإمارات وخارجها، فيما يؤكد الحدث على المكانة المتقدمة التي تحتلها إمارة أبوظبي في قطاع الرعاية الصحية، واستقطاب الأحداث الطبية المتخصصة، وذلك ضمن الجهود المستمرة لمواكبة أحدث التطورات الطبية العالمية في تشخيص وعلاج السرطان.

وشارك في المؤتمر أكثر من 300 متخصص في مجالات متعددة متعلقة بالطب النووي، شملت: الجراحة، وطب الأورام، والجهاز الهضمي، والمسالك البولية، وطب الغدد الصماء، والأعصاب والعلاج الإشعاعي، ونخاع العظم، وطب العظام، إلى جانب عدد من المتحدثين الإقليميين والدوليين المتخصصين، حيث شكّل المؤتمر منصة علمية متقدمة لمناقشة أحدث المستجدات في مجال الطب النووي ودوره الحيوي في دعم التشخيص الدقيق والعلاج الموجه لمرضى السرطان على وجه الخصوص.