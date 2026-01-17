الأحد 18 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
سفير الإمارات يقدم أوراق اعتماده إلى رئيس المجلس الرئاسي الليبي

راشد المزروعي لدى تقديم أوراق اعتماده إلى محمد المنفي (وام)
18 يناير 2026 03:06

طرابلس (وام)

قدّم علي راشد أحمد المزروعي، أوراق اعتماده إلى فخامة الدكتور محمد يونس المنفي، رئيس المجلس الرئاسي بدولة ليبيا الشقيقة، سفيراً لدولة الإمارات لدى دولة ليبيا.
ونقل السفير تحيّات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، إلى فخامته وتمنياتهم لبلاده وشعبه المزيد من التقدم والازدهار.
من جانبه، حمّل فخامة رئيس المجلس الرئاسي الليبي السفير تحيّاته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياته لدولة الإمارات قيادةً وحكومةً وشعباً مزيداً من النماء والتطور. وتمنى فخامته للسفير التوفيق في مهام عمله، وتطوير العلاقات الثنائية، وتعزيزها في مختلف المجالات التي تجمع البلدين، مؤكداً استعداد بلاده لتقديم كل دعم ممكن لتسهيل مهامه.

دعم أواصر العلاقات

من جهته، أعرب المزروعي عن اعتزازه بتمثيل دولة الإمارات لدى دولة ليبيا، وحرصه على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتفعيلها في شتى المجالات، بما يسهم في دعم أواصر العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.
وتم خلال اللقاء، استعراض مجالات التعاون بين دولة الإمارات وليبيا، وبحث سبل تنميتها وتطويرها، بما يحقق مصالح وطموحات البلدين والشعبين الصديقين.

ليبيا
سفير الإمارات
أوراق اعتماد
المجلس الرئاسي الليبي
