علوم الدار

رئيس الدولة: تمكين الأسرة أولوية وطنية ومسؤولية اجتماعية مشتركة

رئيس الدولة
18 يناير 2026 09:43

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، "بمناسبة انطلاق "عام الأسرة" أن تمكين الأسرة أولوية وطنية ومسؤولية اجتماعية مشتركة، والاستثمار فيها استثمار في مستقبل الإمارات واستدامة نهضتها.

وقال سموّه، عبر حسابه على منصة «إكس»: "بمناسبة انطلاق "عام الأسرة" نؤكد الالتزام بمواصلة العمل على تعزيز نماء الأسرة وتماسكها ودورها في بناء الإنسان وتنشئة الأجيال على حب الوطن والانتماء إليه والتمسك بقيمه ومبادئه".

عام الأسرة
تابع التغطية كاملة

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
عام الأسرة
رئيس الدولة
محمد بن زايد
