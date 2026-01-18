النسخة الرابعة من معرض ومنصة الثريا تعقد فعالياتها في أبوظبي

تحت رعاية الشيخة الدكتورة شمّا بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، رئيسة مجلس إدارة منصة الثريا، النسخة الرابعة من معرض ومنصة الثريا تعقد فعالياتها خلال الفترة من 25 إلى 29 يناير 2026، في قاعة المارينا في مركز أدنيك أبوظبي، بدعم من مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض، التابع لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، ومركز أدنيك أبوظبي وبرنامج "وطني ابداعي" التابع لدائرة التعليم والمعرفة - أبوظبي.

وتُعَدُّ منصة الثريا إحدى المبادرات الثقافية والاقتصادية النوعية التي تُسهم في دعم الصناعات الإبداعية وتعزيز الاقتصاد الثقافي، من خلال توفير مساحة تفاعلية تجمع المبدعين والفنانين والمثقفين وروّاد الأعمال، وخصوصاً رائدات الأعمال الإماراتيات، لتمكينهن من عرض مشاريعهن الإبداعية، وتوسيع شبكات التواصل، وفتح آفاق جديدة للشراكات والاستثمار.

وتتضمَّن النسخة الرابعة من «الثريا» برنامجاً متكاملاً من المعارض الفنية، والأمسيات الثقافية والشعرية، والندوات الحوارية، وورش العمل المتخصِّصة، التي تُسلِّط الضوء على التجارب الريادية النسائية، وتناقش فرص النمو والاستدامة في القطاعات الثقافية والإبداعية.

وتشكِّل منصة «الثريا» مساحة تمكينية مهمة لرائدات الأعمال الإماراتيات، حيث تُتيح لهن فرصة الترويج لمشاريعهن الإبداعية أمام جمهور واسع، وتوسيع شبكات التواصل المهنية، وفتح آفاق التعاون والشراكات مع مؤسسات محلية ودولية، والوصول إلى شرائح جديدة من المهتمين بالثقافة والإبداع، مع ربط منتجاتهن بالرسالة الثقافية والسياحية للمنصة.

وأكدت مشاركات سابقة أن منصة «الثريا» أسهمت في تحقيق نمو فعلي ومستدام للمشاريع النسائية الإماراتية، وفتحت آفاق التعاون والشراكات مع مؤسسات محلية ودولية، مما عزّز حضورهن في المشهدين الثقافي والاقتصادي.

تُسهم منصة «الثريا» أيضاً في تعزيز الحراك الثقافي والسياحي، من خلال إبراز أبوظبي كوجهة جاذبة للفعاليات الثقافية والمعارض النوعية، وتحفيز السياحة الثقافية والإبداعية، ما يعزِّز جودة الحياة ويكرِّس مكانة الإمارة مركزاً إقليمياً وعالمياً للثقافة والإبداع.

وتحظى المنصة بدعم إعلامي واسع يعكس أهمية الحدث وأبعاده الثقافية والتمكينية، ويسهِّل وصول رسالته إلى فئات المجتمع، وتدعو الجمهور والمهتمين بالشأن الثقافي وريادة الأعمال إلى زيارة المعرض والمشاركة في فعالياته، في تجربة تجمع بين الإبداع والتمكين والهوية الوطنية.