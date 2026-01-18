الإثنين 19 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

مركز جامع الشيخ زايد الكبير يعلن الفائزين بـ"مسابقة ضي للتصوير الضوئي"

جامع الشيخ زايد الكبير
18 يناير 2026 18:09

أعلن مركز جامع الشيخ زايد الكبير أسماء الفائزين في النسخة الأولى من "مسابقة ضي للتصوير الضوئي"، التي تمحورت حول مفهوم "الانعكاس".
وجاء الإعلان عن الفائزين عبر منصات المركز الرقمية، حيث نال المركز الأول إدارش كوروفات من جمهورية الهند، والمركز الثاني اليشا بامرِيل ساركى من جمهورية النيبال، والمركز الثالث رياس كولانجاراكات من جمهورية الهند أيضاً.
واستقطبت المسابقة خلال الفترة من 1 نوفمبر إلى 3 ديسمبر 2025 أكثر من 700 مصور من مختلف أنحاء العالم، قدموا 971 صورة ضوئية.
وتمحورت النسخة الأولى من المسابقة حول مفهوم "الانعكاس"، وأتاحت للمشاركين فرصة التعبير عن هذا المفهوم بمختلف أشكاله وفضاءاته، من خلال توظيف الأسطح العاكسة مثل الماء، والزجاج، والرخام، والمعادن، والمرايا، وغيرها، لتقديم أبعاد بصرية جمالية ذات عمق إنساني.
وسيُطلق المركز النسخة الثانية من "مسابقة ضي للتصوير الضوئي" خلال شهر رمضان المبارك، وستتمحور حول أجواء الشهر الفضيل، على أن يتم الإعلان عن تفاصيلها لاحقاً، ويمكن للمهتمين متابعة مستجدات النسخة الثانية عبر حساب الجائزة @spacesoflight.
يُذكر أن "مسابقة ضي للتصوير الضوئي" جاءت امتداداً فنياً لجائزة "فضاءات من نور للتصوير الضوئي"، انطلاقاً من قناعة المركز بالصورة كلغة عالمية مشتركة.
وشهدت الجائزة عبر دوراتها الثماني منذ تدشينها في عام 2010 مشاركة أكثر من 12,300 مصور من أكثر من 70 دولة، قدّموا ما يقارب 30 ألف عمل فني.

أخبار ذات صلة
حاكم رأس الخيمة يستقبل حاكم أم القيوين
رئيس الدولة: بحثت مع رئيس وزراء الهند آفاق تطوير العلاقات الثنائية
المصدر: وام
أبوظبي
مسابقة ضي للتصوير الضوئي
فن التصوير
مركز جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي
مركز جامع الشيخ زايد الكبير
التصوير
فنون التصوير الضوئي
جامع الشيخ زايد الكبير
الإمارات
التصوير الضوئي
آخر الأخبار
رئيس الدولة ورئيس وزراء الهند يشهدان تبادل عدد من الاتفاقيات والمذكرات بين البلدين
علوم الدار
رئيس الدولة ورئيس وزراء الهند يشهدان تبادل عدد من الاتفاقيات والمذكرات بين البلدين
اليوم 19:12
رئيس الدولة ورئيس وزراء الهند يبحثان تعزيز التعاون في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين
علوم الدار
رئيس الدولة ورئيس وزراء الهند يبحثان تعزيز التعاون في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين
اليوم 18:37
محمد بن راشد: الإمارات الأولى عالمياً في مؤشر الثقة بالحكومات
علوم الدار
محمد بن راشد: الإمارات الأولى عالمياً في مؤشر الثقة بالحكومات
اليوم 17:16
خالد بن محمد بن زايد يقدم واجب العزاء في وفاة حمد بن راشد بن حمد الهاجري
علوم الدار
خالد بن محمد بن زايد يقدم واجب العزاء في وفاة حمد بن راشد بن حمد الهاجري
اليوم 18:52
حمدان بن زايد يطلع على نتائج ومخرجات مهرجان ليوا الدولي «ليوا 2026»
علوم الدار
حمدان بن زايد يطلع على نتائج ومخرجات مهرجان ليوا الدولي «ليوا 2026»
اليوم 17:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©