مركز جامع الشيخ زايد الكبير يعلن الفائزين بـ"مسابقة ضي للتصوير الضوئي"

أعلن مركز جامع الشيخ زايد الكبير أسماء الفائزين في النسخة الأولى من "مسابقة ضي للتصوير الضوئي"، التي تمحورت حول مفهوم "الانعكاس".

وجاء الإعلان عن الفائزين عبر منصات المركز الرقمية، حيث نال المركز الأول إدارش كوروفات من جمهورية الهند، والمركز الثاني اليشا بامرِيل ساركى من جمهورية النيبال، والمركز الثالث رياس كولانجاراكات من جمهورية الهند أيضاً.

واستقطبت المسابقة خلال الفترة من 1 نوفمبر إلى 3 ديسمبر 2025 أكثر من 700 مصور من مختلف أنحاء العالم، قدموا 971 صورة ضوئية.

وتمحورت النسخة الأولى من المسابقة حول مفهوم "الانعكاس"، وأتاحت للمشاركين فرصة التعبير عن هذا المفهوم بمختلف أشكاله وفضاءاته، من خلال توظيف الأسطح العاكسة مثل الماء، والزجاج، والرخام، والمعادن، والمرايا، وغيرها، لتقديم أبعاد بصرية جمالية ذات عمق إنساني.

وسيُطلق المركز النسخة الثانية من "مسابقة ضي للتصوير الضوئي" خلال شهر رمضان المبارك، وستتمحور حول أجواء الشهر الفضيل، على أن يتم الإعلان عن تفاصيلها لاحقاً، ويمكن للمهتمين متابعة مستجدات النسخة الثانية عبر حساب الجائزة @spacesoflight.

يُذكر أن "مسابقة ضي للتصوير الضوئي" جاءت امتداداً فنياً لجائزة "فضاءات من نور للتصوير الضوئي"، انطلاقاً من قناعة المركز بالصورة كلغة عالمية مشتركة.

وشهدت الجائزة عبر دوراتها الثماني منذ تدشينها في عام 2010 مشاركة أكثر من 12,300 مصور من أكثر من 70 دولة، قدّموا ما يقارب 30 ألف عمل فني.