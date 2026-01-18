الإثنين 19 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
"الإمارات للإفتاء" يعلن غرة شهر شعبان

18 يناير 2026 20:49

أعلن مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، عن غرة شهر شعبان لعام 1447هـ. 
وقال المجلس، اليوم الأحد، في منشور على منصة "إكس": "يعلن مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، بعد الاطلاع على المعطيات العلمية المتعلقة برؤية الهلال، وبالتنسيق مع الجهات والمراكز العلمية المتخصصة في الدولة، أن يوم غد الاثنين الموافق 2026/01/19م هو المتمم لشهر رجب 1447هـ، وأن يوم الثلاثاء الموافق 2026/01/20م هو الأول من شهر شعبان 1447هـ".

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
شعبان
غرة شعبان
مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي
مجلس الإفتاء الشرعي
الإفتاء الشرعي
الإمارات
