"الإمارات للإفتاء" يعلن غرة شهر شعبان

أعلن مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، عن غرة شهر شعبان لعام 1447هـ.

وقال المجلس، اليوم الأحد، في منشور على منصة "إكس": "يعلن مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، بعد الاطلاع على المعطيات العلمية المتعلقة برؤية الهلال، وبالتنسيق مع الجهات والمراكز العلمية المتخصصة في الدولة، أن يوم غد الاثنين الموافق 2026/01/19م هو المتمم لشهر رجب 1447هـ، وأن يوم الثلاثاء الموافق 2026/01/20م هو الأول من شهر شعبان 1447هـ".

