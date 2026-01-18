195 ألف مُستفيد من فعاليات «الروح الإيجابية»

دبي (الاتحاد)



استطاع مجلس الروح الإيجابية في شرطة دبي أن يحقق نتائج استثنائية في العام الماضي 2025، أسعد فيها مختلف الفئات في مجتمع إمارة دبي، من خلال الفعاليات والمبادرات المجتمعية والرياضية التي نظّمها تحت مظلة وزارة الداخلية، وبالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين. ووفقاً للإحصائيات، تمكّن مجلس الروح الإيجابية خلال العام الماضي من تنفيذ 309 فعاليات، تنوّعت بين 74 فعالية توعوية، و85 فعالية مجتمعية، و65 مسابقة ثقافية، و85 فعالية رياضية.

واستفاد من مجموع الفعاليات 195 ألفاً و251 شخصاً من مختلف فئات المجتمع، وتوزّع المستفيدون بين 98 ألفاً و854 شخصاً استفادوا من الفعاليات التوعوية، و50 ألفاً و610 مستفيدين من الفعاليات المجتمعية، و23 ألفاً و893 مستفيداً من المسابقات الثقافية، و21 ألفاً و896 مستفيداً من الفعاليات الرياضية. وبلغ عدد الفعاليات التي نظّمها مجلس الروح الإيجابية بالتعاون مع مختلف مراكز الشرطة في شرطة دبي 71 فعالية، تنوعت بين ملتقيات مجتمعية في مختلف المناطق على مستوى الإمارة، إضافة إلى مبادرات «صوت مسموع»، و«بطولات رياضية»، و«حملات توعوية»، استفاد منها 75 ألفاً و54 مستفيداً. كما استطاع مجلس الروح الإيجابية أن يسهم في تحفيز أفراد المجتمع على المشاركة المجتمعية، من خلال الفرص التطوعية التي وفّرها لمختلف الأعمار للمشاركة في الفعاليات المتنوعة، حيث وفّر المجلس 59 مبادرة تطوعية، بلغ عدد المتطوعين فيها 3 آلاف و793 متطوعاً، مسجلين 26 ألفاً و268 ساعة تطوعية، ما ساهم في تحقيق وفر مالي وصل إلى مليونين و14 ألفاً و896 درهماً. وبلغت نسبة الرضا عن أنشطة المجلس، وفق المستطلعة آراؤهم من المشاركين في الفعاليات والمتطوعين، 99.7%، فيما كرَّم المجلس 120 متطوعاً كنجوم في التطوع، لحرصهم الدائم على التواجد في الفعاليات التي تعزّز قيم التسامح والروح الإيجابية والسعادة في المجتمع. وقالت فاطمة بوحجير، رئيس مجلس الروح الإيجابية: إن المجلس تم تشكيله بناءً بمتابعة معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، الذي كان حريصاً على تعزيز التوجهات الاستراتيجية في إسعاد المجتمع وتعزيز أمنه من خلال المبادرات المجتمعية التي تهدف إلى الحد من الظواهر السلبية وتعزيز القيم الإيجابية وقيم التسامح والتعايش.



برامج

وأوضحت بوحجير أن المجلس أسهم، عبر فعالياته ومبادراته وبرامجه المجتمعية والرياضية، في تحقيق نقلة نوعية بعلاقة المجتمع بشرطة دبي، من خلال تركيزه على تعزيز بناء جسور الثقة والتواصل بين الجانبين، إلى جانب إسهامه في تعزيز الأمن والأمان.