%36.8 انخفاض مؤشر وفيات حوادث المرور في دبي

دبي (الاتحاد)



كشفت إحصائيات الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي عن انخفاض في مؤشر معدل وفيات الحوادث المرورية لكل 100 ألف من السكان في إمارة دبي، للربع الرابع لعام 2025، بنسبة 36.8% مقارنة بنفس الفترة من العام 2024، وذلك نتيجة كفاءة المنظومة المرورية، ونجاعة الخطط الاستباقية المعتمدة، ما ساهم في تحقيق هذا الإنجاز النوعي.

كما انخفضت وفيات حوادث الدهس خلال الربع الرابع من عام 2025، مقارنة بنفس الفترة من عام 2024، بنسبة بلغت 50%، إلى جانب انخفاض وفيات حوادث الاصطدام خلال الربع الرابع 2025، مقارنة بنفس الفترة من عام 2024 بنسبة 44%.

وجاء عرض النتائج، خلال ترؤس اللواء حارب محمد الشامسي، نائب القائد العام لشؤون القطاع الجنائي بشرطة دبي، اجتماع تقييم أداء الإدارة العامة للمرور للربع الرابع من عام 2025، بحضور اللواء سيف مهير المزروعي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات، والعميد جمعة سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور، ونائبه العميد عصام العور، والعميد أحمد المهيري، مدير إدارة الرقابة والتفتيش، والمقدم الدكتور عبدالرزاق عبدالرحيم، رئيس قسم التفتيش، وعدد من كبار الضباط والمعنيين.



مؤشرات

وتم خلال الاجتماع، استعراض مؤشرات الأداء الاستراتيجية، والنتائج المتحققة في مجال السلامة المرورية، وإحصائيات الحوادث والمخالفات المرورية وإحصائيات تقنيات الضبط والفعاليات المرورية، ومعدلات الحوادث الخطرة، وأوقات وأماكن وقوعها، مقارنة بمعدلات عدد السكان.

وأكّد اللواء حارب الشامسي، أن هذا الإنجاز جاء ثمرة لتكامل الجهود وتطوير الأنظمة الذكية المتقدمة، وفي مقدمتها أنظمة رصد سلوك السائقين، إلى جانب الحملات الميدانية المكثفة.

وقال: إن تطوير البرامج والأنظمة التقنية بشكل مستمر يُعد ركيزة أساسية في العمل المروري، مشيراً إلى أهمية الاستمرار في تنفيذ البرامج والحملات التوعوية الهادفة إلى رفع وعي أفراد المجتمع بمخاطر الظواهر المرورية السلبية.