الإثنين 19 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«زايد لأصحاب الهمم» و«المناعة الذاتية» تعزِّزان الوعي الصحي

مسؤولو «زايد لأصحاب الهمم» وجمعية المناعة الذاتية عقب توقيع المذكرة (من المصدر)
19 يناير 2026 01:48

أبوظبي (الاتحاد) 

وقّعت هيئة زايد لأصحاب الهمم، وجمعية المناعة الذاتية، مذكرة تفاهم في إطار دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز الوعي الصحي المجتمعي، والارتقاء بجودة الحياة، وبناء مجتمع واعٍ وصحي وشامل، وذلك بما ينسجم مع رؤية دولة الإمارات في تعزيز الصحة العامة وتمكين فئات المجتمع المختلفة. وقّع مذكرة التفاهم عن الهيئة، عبد الله عبدالعالي الحميدان، المدير العام، وعن الجمعية الدكتورة إيمان خالد الهاشمي، المؤسس ورئيس مجلس إدارة الجمعية. وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون المشترك في نشر الوعي الصحي، لا سيما المتعلق بحالات المناعة الذاتية، من خلال تنفيذ مبادرات وبرامج توعوية وثقافية وإعلامية مشتركة، وتنظيم الندوات وورش العمل والحملات المجتمعية، إضافة إلى إنتاج محتوى معرفي وإعلامي إيجابي يراعي الجوانب الإنسانية ويعزّز ثقافة التعايش والوقاية والكشف المبكر، مع تجنّب استخدام المصطلحات السلبية قدر الإمكان.
كما تشمل مجالات التعاون استهداف شرائح مجتمعية متعددة، من بينها الشباب والنساء والأُسر وطلبة المدارس والجامعات، وإشراكهم في أعمال تطوعية ومبادرات هادفة داخل الدولة، إلى جانب تبادل الخبرات والموارد المتاحة بين الطرفين، بما يسهم في تعظيم الأثر المجتمعي للمبادرات المشتركة. وأكد عبد الله عبدالعالي الحميدان، المدير العام لهيئة زايد لأصحاب الهمم، أن هذه المذكرة تأتي في إطار التزام الهيئة بدورها المجتمعي في دعم المبادرات التي تعزّز الوعي الصحي، وترسّخ مفاهيم التمكين وجودة الحياة، من خلال إبرام شراكات استراتيجية فاعلة تسهم في بناء مجتمع أكثر وعياً وتفهماً للتحديات الصحية، وبما يدعم مسيرة الدمج المجتمعي والاستدامة. من جانبها، أكدت الدكتورة إيمان خالد الهاشمي، المؤسس ورئيس مجلس إدارة جمعية المناعة الذاتية، أن توقيع المذكرة يمثّل محطة مهمة نحو تعزيز جودة الحياة، وتبادل الخبرات، وتطوير مبادرات صحية ومجتمعية مستدامة، قائمة على المعرفة والاحتواء والتكامل بين القطاعات.

