أمنيات الهاجري لـ«الاتحاد»: «افحص» مظلة أمان لـ 146 ألف مستفيد

هدى الطنيجي (أبوظبي)



كشفت الدكتورة أمنيات الهاجري، المدير التنفيذي لقطاع صحة المجتمع في مركز أبوظبي للصحة العامة، أن برنامج «افحص» أجرى تحديثات بالنسبة للفحوص الطبية المدرجة التي تعكس مرونة البرنامج وقدرته على التكيّف مع التغيرات في الاحتياجات الصحية، منها المعنية بالفحوص الموجهة للنساء والرجال، بهدف توسيع نطاق الفحوص وتعزيز المشاركة المجتمعية.

وقالت الدكتورة أمنيات الهاجري لـ«الاتحاد»، إن برنامج «افحص» هو مبادرة استراتيجية لمركز أبوظبي للصحة العامة، يتم تحديثه باستمرار استناداً إلى بيانات الصحة السكانية والدراسات الميدانية حول أنماط الأمراض في الإمارة، حيث بلغ أعداد المستفيدين من البرنامج منذ انطلاقه وحتى الآن إلى 146175 مستفيداً.

وذكرت أن الهدف من البرنامج هو تعزيز الكشف المبكر عن الأمراض، وتسهيل وصول الأفراد إلى الفحوص، وتقديم رعاية شاملة تغطي الجوانب الجسدية والنفسية والوقائية، هذه التحديثات تستجيب لاحتياجات المجتمع المتغيرة، وتستند إلى بيانات دقيقة حول الصحة السكانية في أبوظبي، مما يضمن أن تكون الفحوص المقدمة ملائمة وفعّالة.

وكشفت أن التحديثات الإضافية التي تمت إضافتها ضمن البرنامج، هي الفحص السريري للثدي للنساء من عمر 20 إلى 39 عاماً، فحوص الصحة الإنجابية للرجال والنساء من عمر 20 إلى 35 عاماً، فحص الذاكرة من عمر 50 عاماً، فحص القلق ضمن الصحة النفسية، إدخال خيارات غير جراحية للكشف عن سرطان القولون والمستقيم، وفحص CBC للكشف عن حالات مثل فقر الدم، كما تم خفض سن بدء فحوص السمع والبصر لتوسيع نطاق الكشف المبكر.

وذكرت أنه تم خفض سن بعض الفحوص، مثل السمع والبصر لأن الدراسات أظهرت أن بعض الحالات قد تبدأ في الظهور قبل سن 65، وخفض سن الفحص إلى 40 أو 50 عاماً يتيح اكتشاف هذه الحالات مبكراً، مما يمنع تدهور الحالة ويعزّز فرص العلاج الناجح.



الرعاية الشاملة

ذكرت الدكتورة أمنيات الهاجري، أن إدراج فحص القلق إلى جانب فحص الاكتئاب ضمن الصحة النفسية يعكس التزام البرنامج بالصحة النفسية كجزء لا يتجزأ من الصحة العامة، إضافة إلى أن فحوص الذاكرة بدءاً من سن الخمسين، وبوتيرة متزايدة مع التقدم في العمر، تهدف إلى الكشف المبكر عن التغيرات المعرفية، بما في ذلك مؤشرات الزهايمر، مما يسمح بالتدخل المبكر ودعم جودة الحياة.

وأضافت: تقديم استشارات للصحة الإنجابية للرجال والنساء، مع فحوص هرمونية واستبيانات متخصّصة، يدعم التخطيط الأسري ويتماشى مع المبادرات الوطنية لمعالجة تحديات الخصوبة.



العلاج الناجح

أكدت الدكتورة أمنيات الهاجري، أنه من خلال الكشف المبكر، يمكن التدخل في الوقت المناسب، مما يزيد من فرص العلاج الناجح ويقلّل من المضاعفات، على سبيل المثال، فإن اكتشاف أمراض العيون أو فقر الدم أو السرطانات في مراحلها الأولى يتيح علاجات أقل تعقيداً وأكثر فعالية، ويحسّن جودة الحياة على المدى الطويل.

وأشارت إلى أنه من أبرز أهداف التحديثات جعل الفحوص أكثر سهولة وملاءمة، من خلال إدخال خيارات غير جراحية للكشف عن سرطان القولون والمستقيم، والتي تُجرى كل ثلاث سنوات وتوفر بديلاً مريحاً عن الفحوص التقليدية، مما يزيد من معدلات المشاركة.

وذكرت، أن البرنامج يعتمد على أحدث التقنيات الطبية، مثل تصوير الشبكية المتقدم للكشف عن أمراض العيون الخطيرة، وفحص تعداد الدم الكامل (CBC) للكشف عن حالات مثل نقص الحديد وفقر الدم، هذه الفحوص تعتمد على الابتكار القائم على الأدلة العلمية، لكنها تُقدَّم بطريقة مصممة خصيصاً لتناسب احتياجات المجتمع المحلي.



الاستراتيجيات الوطنية للصحة

أكدت الدكتورة أمنيات الهاجري، أن البرنامج يتماشى مع رؤية الإمارات في بناء نظام صحي وقائي يركّز على صحة السكان، ويعزّز مبادرات، مثل دعم الصحة الإنجابية، والوقاية من الأمراض المزمنة، وضمان وصول الخدمات الصحية لجميع المؤهلين ومن خلال تعزيز المشاركة في الفحوص الدورية، ويسهم البرنامج في تقليل العبء الصحي على المدى الطويل، وتحسين جودة الحياة، وضمان استدامة الخدمات الصحية.

وذكرت أنه يمكن للأفراد المؤهلين من حاملي بطاقة «ثقة» ممن يبلغون 18 عاماً فأكثر حجز مواعيدهم بسهولة عبر تطبيق «صحتنا» أو من خلال مزوّدي الرعاية الصحية المعتمدين، مما يضمن لهم الوصول إلى خدمات فحص شاملة وملائمة.